De hotelschool Ter Duinen in Koksijde is op bevel van de burgemeester uit voorzorg gesloten tot maandag. Dat is ook het geval voor de gemeentelijke basisschool, schrijven enkele kranten.

In de hotelschool zijn zes leerlingen positief getest, ze zitten nu thuis. Maar omdat ze op internaat verbleven, moeten ook de overige leerlingen tijdelijk naar huis. Dat zijn er 350. Daarnaast is ook de gemeenteschool in Koksijde gesloten deze week omdat een leerkracht besmet is met het virus. Maandag kan de school opnieuw open.