Hotelschool Ter Duinen in Koksijde bestaat 75 jaar

Voor de deur van het gebouw waar het verhaal van Ter Duinen 75 jaar geleden startte, prijkt nu het borstbeeld van Jacques Van Buggenhout. Na WO II was de vraag naar geschoold horeca personeel groot. De bevlogen Koksijdse burgemeester sprong toen in dat gat in de markt en richtte de hotelschool op. Met succes: de opleiding start dit school jaar met een vierhonderdtal leerlingen.

Ter Duinen staat bekend als leverancier van sterrenchefs en top sommeliers. En de nieuwe ambassadeurs bouwen graag mee aan dat verhaal.

"Er gaat een absolute fierheid van ons uit. Als wij over onze school spreken is dat altijd met heel veel respect en ook een beetje weemoed. We hebben hier een tijd gehad die ons gevormd heeft en dat was de beste keuze in mijn leven", aldus Sofie Dumont.