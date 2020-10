Hotels zien renners graag komen na “zwarte sneeuw”

In het Mercure Hotel verblijven tot eind oktober drie ploegen. Zowel Bora, NTT, en Israel Start Up Nation slaan er hun tenten op. Elke ploeg heeft z’n eigen bubbel. Normaal gezien komen de wielerploegen in het voorjaar, maar door Corona worden de Vlaamse klassiekers nu in het najaar gereden. Zondag is er Gent-Wevelgem, de week erop de Ronde van Vlaanderen. Zo is er eindelijk weer wat leven in het hotel, na moeilijke maanden. “We hebben echt zwarte sneeuw gezien”, zegt Damien Janssens van het Mercure Hotel in Roeselare. “We hebben een tijdje moeten sluiten. Van 16 maart tot begin juni zijn wij volledig dichtgegaan. Dan zijn we weer 6 weken opengegaan, om in de zomervakantie weer te sluiten. En nu zijn we weer 5 weken open, met volle moed, zeker als we zien dat die wielerploegen weer naar ons komen.” De bezetting is nu 60 procent, en daar zijn ze in deze Coronaperiode al heel blij mee.