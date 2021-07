Hotels in Brugge voor amper 27 procent bezet

Corona weegt nog altijd zwaar door op het toerisme in Brugge. De hotels in de stad zijn voor amper 27 procent bezet. Dat zegt Dimitri Thirion van Hotels Regio Brugge.

Voor de pandemie noteerden de hoteliers in Brugge bezettingsgraden van 80 tot 90 procent in juli. En ook vorig jaar waren er meer verblijfstoeristen. Mensen uit het binnenland zijn terughoudender en kiezen sneller voor de Ardennen, Limburg of de Kust. Toeristen uit Groot-Brittannië zijn nog altijd niet welkom in ons land.

'Ook al is er de laatste week een kleine stijging van het verblijfstoerisme in Brugge, de sector rekent er niet meer op om deze maand nog aan bezettingsgraden van 50 tot 60 procent te raken,' zegt Thirion nog.