De man van 51 uit Hasselt heeft de voorbije weken geregeld ingecheckt in hotels in onder andere De Panne, Brugge, Bredene en Knokke. Hij gebruikte telkens dezelfde smoes: hij was zijn portefeuille verloren en schreef hij zogezegd ter plaatse over. In werkelijkheid betaalde hij niets en kwam hij gratis overnachten.

Het parket heeft voorlopig weet van vijftien dossiers. De man is voorgeleid voor de onderzoeksrechter en die heeft hem aangehouden.