Waregem Koerse eind van de maand viert z’n 175ste verjaardag. Hoogtepunt is natuurlijk de Grote Steeple Chase van Vlaanderen, maar ook de Horse Race 4 Brain is een wedstrijd om naar uit te kijken.

Een aantal bekende Vlamingen neemt daaraan deel, zoals voetballer Jelle Vossen en presentator Karl Vannieuwkerke. Zo verzamelen ze geld voor onderzoek naar hersenaandoeningen.

10.000 euro prijzengeld dat de teams in deze race winnen, gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar hersenaandoeningen. In de sulky zien we o.a. Niels Albert, Karl Vannieuwkerke, Ludo Philippaerts en Jelle Vossen.