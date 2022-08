Horecazaken vragen meer respect voor personeel

Ongepaste reacties op het terras of klanten die niet komen opdagen na een reservatie. Enkele horecazaken in Oostende vragen meer respect voor het personeel.

En ze doen dat op een ludieke manier. Elk weekend om vier uur in de namiddag houden ze een korte pauze om samen water te drinken. Een traditie die een paar weken geleden is ontstaan tijdens de warme dagen.

Wat respect tonen is nochtans niet zo moeilijk, zeggen ze hier. Ze doen de oproep voor alle horecazaken en ook voor het winkelpersoneel. En klanten tonen veel begrip, soms is er ook applaus tijdens de waterpauze.

"Het gebeurt jammer genoeg nog heel vaak dat mensen met de vingers knippen. In plaats van mevrouw of juffrouw roepen. Of fluiten of 'héla' roepen. En inderdaad ook op de poep tikken. Het gebeurt helaas nog", klinkt het bij Patrick Slegers, uitbater van Brasserie Pica Pica in Oostende.