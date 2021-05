Horecazaken vinden geen personeel

Sommige zaken moeten zelfs noodgedwongen Franse arbeidskrachten inzetten. En dat zorgt dan weer voor problemen met klanten die liever in het Nederlands worden aangesproken en bediend. Zo is Luc Desiere uit De Panne al weken op zoek naar extra handen om zijn team te versterken. Liefst tweetalig Nederlands – Frans. Al meer dan dertig jaar baat bij een restaurant met terras uit op de zeedijk van De Panne. Maar dit jaar is het zeer moeilijk om geschikt personeel te vinden. Dus gooit Luc het maar over een andere boeg. Over de grens zijn heel wat mensen op zoek naar een job in de horeca zoals Aline uit Duinkerke. Zij staat in de zaak achter de bar.

Voor de mensen die het liefst in eigen taal worden bediend heeft Luc een originele oplossing gevonden.

"We lossen dat op. Allemaal Vlamingen in de zaal dat lukt niet. We zetten dus ook Franstaligen in, die geven we een grijze t-shirt in plaats van een zwarte polo, die is voor de tweetaligen. Zo weten de klanten ook als ze echt in hun taal bediend willen worden: vraag het aan de mensen in hun zwarte polo, die zijn perfect tweetalig", aldus de zaakvoerder.