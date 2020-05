Horecasector werkt plan heropstart uit

De volgende fase van de versoepeling van de maatregelen is ten vroegste voor 8 juni. Het is nog niet zeker of horeca dan zal mogen heropstarten, maar het is alleszins wel waarvoor Horeca Vlaanderen pleit. "We willen vooral duidelijkheid en wat perspectief", zegt Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen. Voor dat plan overleggen de werkgevers in de horecasector met de vakbonden en met vertegenwoordigers van de leveranciers. Er wordt ook teruggekoppeld naar de GEES, de werkgroep die belast is met de exitstrategie. Dat geheel zal ook een gids omvatten voor de sector die de nodige richtlijnen bevat voor personeel, klant en leverancier. "Op die manier weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt", meent De Caluwé.

"Niet meer zoals voorheen"

"Het spreekt voor zich dat het niet zal zijn zoals voorheen, zolang er geen vaccin is", zegt De Caluwé. "De bediening zal met mondmaskers gebeuren, er zal handgel voorradig zijn, klanten zullen met bancontact of contactloos moeten betalen en staand consumeren zal voorlopig niet kunnen. Daarnaast zal er zoveel mogelijk gereserveerd moeten worden, al is dat natuurlijk niet altijd mogelijk. We vragen vooral burgerzin. " Is dit alles niet valse hoop geven aan de horeca-ondernemers, want het is nog lang niet duidelijk of de horeca op 8 juni weer zal kunnen openen. "We pleiten voor een heropening, maar zijn ons ervan bewust dat dat ook zal afhangen van hoe het virus evolueert", klinkt het. "Maar we zien wel dat er ook in andere landen al een datum naar voor wordt geschoven. Sowieso zullen we, als we weer van een koffie willen genieten, ons strikt aan de regels moeten houden."