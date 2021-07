Horeca zoekt "goe volk"

Daarvan waren eind juni 3.315 vacatures nog niet ingevuld. Voor West-Vlaanderen ging dat om een kleine 900. Omdat het vinden van personeel moeizaam verloopt, lanceert Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits samen met VDAB de campagne ‘mond-tot-mond-reclame’. Veel werknemers uit de sector hebben andere oorden opgezocht door de lange sluiting. Nu gaat men op zoek naar nieuwe profielen, ook voor mensen zonder ervaring.

Deze week zullen 5.000 horeca-uitbaters een pakket toegestuurd krijgen met affiches en mondmaskers met de slogan ‘wij zoeken goe volk’ op. Ook gepersonaliseerde boodschappen zijn mogelijk voor op sociale media. De bedoeling is dat werkgevers en huidige werknemers de mondmaskers dragen om het tekort onder de aandacht te brengen. Daarmee zet de campagne letterlijk in op mond-tot-mond reclame.

IBO

Met de campagne wil VDAB ook de Individuele Beroepsopleiding (IBO) in de kijker zetten. Het geeft kandidaten de kans om een job te leren op de werkvloer, een interessante manier om knelpuntvacatures aan te pakken.

Tijdens de IBO behouden werkzoekenden hun werkloosheidsuitkering en krijgen ze een premie voor het volgen van een opleiding. Werkgevers betalen enkel een maandelijks vast bedrag dat onder meer de dossier- en verplaatsingskosten van de werknemers dekt.

Olivier Monballiu, chef bij La Tâche in Brugge maakt al gebruik van IBO en leidt zelf personeel op in het restaurant: “We hebben heel gemotiveerd personeel bij La Tâche. Voor ons is dat de belangrijkste factor wanneer we iemand aanwerven: passie. Bij ons hoef je geen hotelschool gedaan te hebben en ook ervaring is geen vereiste. Dankzij IBO leid ik nieuwe medewerkers zelf op in het restaurant."