Horeca zit met veel vraagtekens

8 mei is nog ruim twee weken, maar ondertussen kampen horeca-uitbaters met grote onzekerheid. Over het protocol van hoe de terrassen terug mogen openen en onder welke veiligheidsmaatregelen is nog niets bekend.

In Brussel wordt dat nu verfijnd met experten, maar ondertussen staan heel wat uitbaters te popelen om te openen en om wat zekerheid te krijgen.

Veronica Bersteneva en Tobias Deckmyn zetten in hun restaurant in Eernegem alles op alles om er een mooie zomer van te maken. Alles wordt opgebouwd, maar in onzekerheid. "We staan te popelen om vanaf 8 mei de deuren te openen. Hopelijk lukt dat. Maar volgens de ministers dalen de cijfers niet snel genoeg. Het blijft onzeker of we mogen opengaan."

In de tuin pakken ze straks uit met een grote pop-up zomerbar onder een tentzeil. Er is zeker nog drie weken werk. "We hebben ook een bistro in Oostende, zowel hier als daar weten we ook niet hoeveel tafels er mogen staan. Met hoeveel ze mogen aan tafel zitten. Tot hoe laat we mogen openblijven. Dat is een groot vraagteken. Ik hoop dat we dat heel snel mogen weten."

Nog meer zorgen

Heel wat horeca-uitbaters bereiden zich nu voor, maar er is nog veel onduidelijkheid over wat kan en wat niet. Het zogenoemde terrasprotocol voor na 8 mei is nog niet klaar. Praatcafé 't Oud Cortemarck in hartje Kortemark heeft ook een groot tuinterras achteraan. Uitbater Ann maakt zich vooral zorgen of klanten door haar café mogen om naar de tuin te kunnen. Ann Roose : 't Oud Cortemarck: "We hebben geen andere in- en uitgang. Dus ze moeten doorlopen om naar het groot terras te kunnen en daar maak ik me wel wat zorgen over."

In De Stove in Ichtegem langs de baan tussen Oostende en Torhout, horen we gelijkaardige vragen en bedenkingen. Kristien Pollet en Danny Van Middelem: "Als wij enkel het terras mogen opendoen, wat moeten we dan allemaal bestellen? Wij maken alles vers. Het is erg moeilijk om in te schatten. Je weet ook niet hoeveel mensen je mag ontvangen. Dat is allemaal zo onduidelijk. Hopelijk krijgen we daar heel snel duidelijkheid over."

Bij Horeca Vlaanderen zeggen ze dat het protocol met experts wordt voorbereid. Dat het dàn naar minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden moet die het vervolgens via het Overlegcomité in een Ministrieel Besluit moet gieten. Kortom, het blijft afwachten.