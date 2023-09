Horeca zet zich schrap voor topweekend aan de kust

De horeca aan de kust zet zich schrap voor nog een laat topweekend. Maar voldoende personeel vinden was al een probleem, en dat is nu alleen nog maar moeilijker geworden.

De strijd om personeel te vinden is harder dan ooit, ook in de horeca. En een hittegolf in september, dat maakt het extra lastig. Emelie Lemmens en Shana Schroven, Brasserie Mali's Middelkerke "Er is continu volk. Je hebt geen 10 minuten vrij. Ik herinner mij de avondmarkten bijvoorbeeld. Dat is heftig. Mensen die continu staan aan te schuiven om op uw terras te komen zitten. Soms krijg je niet de kans om uw tafel te ordenen of er zitten al nieuwe mensen. Dat is heftig."

En blijkbaar zijn er minder mensen en jobstudenten van bij ons bereid om in de horeca te werken. Steeds vaker blijken buitenlandse krachten een oplossing. Bijvoorbeeld Nabiullah Sakhizada uit Afghanistan. Hij vindt het werk in de horeca perfect. "Ik moet in de keuken helpen, soms in de zaal, soms buiten. Ik werk hier heel graag. Ik heb ook goede bazen. Ik ben ook blij met mijn collega's. Het is voor mij een heel goeie ervaring."

En horecabazen worden inventiever. Sommige werken zelfs met 2 opdienrobots. En zo houden ze het ook dit topweekend nog even vol.