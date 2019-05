Horeca Vlaanderen houdt Flexi-Tour

Horeca Vlaanderen hield vandaag in Roeselare halt voor de Flexi-Tour door Vlaanderen. De federatie wil in aanloop naar de verkiezingen haar verlanglijstje voorstellen aan de politieke partijen.

Horeca Vlaanderen begon gisteren in Antwerpen met haar Flexi-Tour. Het is niet toevallige dat beide provincies eerst aan bod komen. Van het totaal aantal flexi-jobbers komen er namelijk 52% uit Antwerpen of West-Vlaanderen. Het statuut is in opmars want op drie jaar tijd steeg het aantal flexi-jobbers van 124000 naar 136000.

Horeca Vlaanderen stelde de aanwezige politici een 'suggestiemenu uit het receptenboek voor'. Daarin kaarten ze bijvoorbeeld de afschaffing van de vestigingswetgeving aan. Iedere partij kreeg ook de kans om hun visie op de horeca te verwoorden.