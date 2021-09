Horeca verwacht geen stormloop tijdens WK

In Brugge kijken de horecazaken vol spanning uit naar het WK tijdrijden, dat dit weekend begint. Toch verwachten de meeste cafés en restaurants geen stormloop van gasten.

Brugge is de aankomststad met het WK-dorp op 't Zand. En dat spreekt net iets minder tot de verbeelding dan een startplaats zoals Knokke-Heist, klink het. Daar zullen cafés en restaurants wellicht iets meer de vruchten plukken van het evenement, dat op meer dan 80 tv-zenders wereldwijd wordt uitgezonden.

Toch kijkt ook de Brugse horeca vol spanning uit naar wat het geven zal. De communicatie met de politie en de stad verloopt alvast gesmeerd. Sandra Timmerman, Horeca Brugge en Ommeland: “We hebben vergaderingen gehad. We hebben ook een directe lijn. De venstertijden zijn afgeschaft dus levering is geen probleem. Ook naar bereikbaarheid toe is er geen enkel probleem.”