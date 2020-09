In Middelkerke is de uitbater van een horecazaak op de zeedijk aangevallen met een scherp voorwerp.

De feiten deden zich voor in de nacht van 11 op 12 september. De uitbater kreeg het kort voor middernacht aan de stok met twee klanten. Ze betwisten de rekening, en dat leidde tot een schermutseling. Daarbij werd de uitbater in de rug gestoken met een scherp voorwerp. Mogelijk ging het om een stuk glas. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de twee daders.