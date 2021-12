Horeca slaakt zucht van verlichting, sluitingsuur ongewijzigd

De horeca slaakt een zucht van verlichting. De horeca heeft begrip voor het standpunt van de ziekenhuizen, maar vindt niet dat de fout bij hen moet worden gezocht. Het is sowieso al moeilijk genoeg om overeind te blijven met een verplichte sluiting om elf uur. Sluiten om acht uur was de doodsteek geweest, ook al omdat er dan geen tegemoetkoming van de overheid komt.

Bart Boelens van Horeca Middenkust : "Dat is de truc, tot acht uur. En dan moeten ze geen steun geven. Maar dan gaan ze moeten inzien dat het niet goed komt zonder steun. Heel wat mensen zullen dit niet overleven. Voor cafés is dat een drama. In een café in de Oostendse Langestraat bijvoorbeeld wordt er geld verdiend van elf uur 's avonds tot drie, vier uur 's nachts. We zien dat cafés al sluiten uit voorzorg, sinds vorige week al".