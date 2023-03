Horeca-paviljoen met 2.000 glasraampjes: dit wordt de nieuwste blikvanger in Knokke-Heist

De koepel zal van boven naar beneden worden opgebouwd. Om dat mogelijk te maken, hangt de volledige constructie tijdens de bouw vast aan een bouwkraan.

"Meccano op topniveau"

"De bouw van deze koepel doet denken aan het klassieke Meccano-speelgoed, maar dan op topniveau. De vorm is eenvoudig, maar de structuur is complex. Elk element van de koepel is uniek en past perfect in de puzzel", zegt Julie De Pauw, Development Manager bij PSR.

Bovendien konden de inwoners van Knokke-Heist meewerken aan de koepel. De ontwikkelaars zamelden vorig jaar oude munten in bij inwoners om samen met replicamunten te verwerken in zwarte betontegels. Afgewisseld met witte tegels, zullen ze een dambordpatroon vormen op het plein.

Horecazaak onder koepel

Rondom het plein is er ruimte voor zitbanken en in de glazen koepel komt een horeca-uitbater.

"Het Albertplein wordt opnieuw de 'place m'as-tu vu' van weleer: een bruisende plek in Knokke-Heist, waar het aangenaam vertoeven is, en waar flaneren en terrasjes centraal staan."