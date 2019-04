Horeca lacht voorstel kassabonnetjes weg

De witte kassa in de horeca is nog te makkelijk te omzeilen. Dat zegt het Rekenhof, dat controle uitvoert op de begrotings-, boekhoudkundige en financiële verrichtingen van de federale Staat.

Het Rekenhof stelt daarom voor dat restaurantbezoekers altijd om het btw-bonnetje moeten vragen. Om dat aan te moedigen wordt zelfs een tombola of puntensysteem voorgesteld, waarmee klanten geld kunnen winnen. Dat gebeurt nu al in Kroatië, maar de Belgische horeca lacht het voorstel weg. "Dat tombolaverhaal is een grote klucht. Wie gaat de prijzen uitdelen? Zal de nationale regering een hoofdprijs uitreiken? Neen toch, ik denk het niet," aldus Ignace Defever, horeca West-Vlaanderen.

Een andere maatregel tegen fiscale fraude is het afbouwen van betalingen met cash.

Oorzaak faillissementen

De witte kassa is sinds 2016 verplicht voor horecazaken die per jaar voor meer dan 25 000 euro aan maaltijden verkopen. De kassa moet de strijd tegen zwartwerk aangaan, maar zorgde er ook voor dat heel wat horecazaken er de brui aan gaven.

Bekijk ook: