Horeca kan leven met CST maar niet met mondmasker voor personeel

Dat het Covid Safe Ticket (CST) wordt uitgebreid, is iets waar Horeca Vlaanderen mee kan leven. Het had het eigenlijk zelf ook voorgesteld. Voor uitbaters die aan de grens met Frankrijk wonen, wordt het CST lauw onthaald.

In Frankrijk is zo’n coronapas al drie maanden verplicht. Veel Fransen zakten dan ook af naar horecazaken net over de grens, bijvoorbeeld op de Zwarteberg in Heuvelland. Die zaken vrezen nu een pak minder Franse klanten over de vloer te zullen krijgen. Martine Plamon, Herberg Noorderwind: “We hebben veel klanten die komen uit Frankrijk omdat zij hier geen coronapas moesten tonen. We zullen nu heel wat minder klanten hebben.”

Meer dan 90 % van de West-Vlamingen is volledig gevaccineerd, in het noorden van Frankrijk is dat maar 75% van de bevolking.

Mondmasker

Horeca Vlaanderen reageert intussen ontgoocheld op het verplichte mondmasker voor horecapersoneel en pleit voor keuzevrijheid. "We begrijpen totaal niet dat een personeelslid verplicht een mondmasker moet dragen, terwijl iemand die een koffie komt drinken met CST wel zonder mondmasker binnen kan. We vragen dat dezelfde regels gelden voor iedereen. Als je spontaan je CST toont, zou je zonder mondmasker moeten kunnen werken", zegt Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen.

De organisatie dringt bij het Overlegcomité aan op een aanpassing. Horeca Vlaanderen is wel tevreden dat er geen capaciteitsbeperkende maatregelen komen. "Ook met stijgende cijfers kunnen we mits CST blijven genieten aan de toog, zonder afstand tussen tafels, dus zonder capaciteitsbeperkende maatregelen die geld kosten", klinkt het opgelucht.