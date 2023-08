Horeca-campagne aan kust slaat aan

De onlinecampagne van Westtoer om de horeca aan de kust op een positieve manier in beeld te brengen is een succes. De video ’s werden op 7 juni gelanceerd op YouTube, Facebook en Instagram en werden ondertussen al 1 miljoen keer bekeken.

De video’s met getuigenissen mikken op drie doelgroepen: jongeren die een vakantiejob willen doen in de horeca, mensen die op zoek zijn naar een vaste job en ouderen die op zoek zijn naar een flexi-job. Westtoer is tevreden met de resultaten. De filmpjes werden ondertussen al een miljoen keer bekeken, 45.000 mensen klikten door naar de website. Eén vijfde van hen is Nederlandstalig, de overgrote meerderheid zijn anderstaligen. De filmpjes zijn ook vertaald in het Oekraïens.

Gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu is tevreden: “De conclusie is dat de campagne aanslaat en veel bekeken wordt. Vooral anderstaligen zijn erg geïnteresseerd in het jobaanbod aan de kust. Het is de bedoeling om verder te gaan met de campagne en die ook uit te rollen in de rest van de hele provincie.”