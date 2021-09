Horeca Brugge niet onverdeeld gelukkig met passage WK

De horeca in Brugge is niet onverdeeld gelukkig met de passage van het WK tijdrijden. Er stond veel volk langs het parcours maar in de binnenstad bleef het behoorlijk kalm, ondanks het mooie weer.

Het had een topweekend kunnen zijn, maar dat was het niet. Iedereen is er wel van overtuigd dat dit de stad en het toerisme op lange termijn wel wat zal opleveren.

De organisatie van het WK wielrennen is alvast heel erg tevreden over de voorbije dagen. De tijdritten tussen Knokke-Heist en Brugge verliepen vlot en waren in veel opzichten een succes. Maar niet alle horecazaken profiteren mee van het WK. De zaken op het parcours deden het uitstekend, vooral langs de Damse vaart kwamen veel supporters kijken, maar in de Brugse binnenstad en op 't Zand zijn de meningen verdeeld.

"De kant van de Vrijdagmarkt waar de aankomst was, die zijn super tevreden, maar de andere kant, de kant van het concertgebouw waar de tenten stonden, die mensen zijn niet echt tevreden over het weekend. Integendeel, het was zelfs één van de mindere weekends", weet Sandra Timmerman van Horeca Brugge en Ommeland.

Toch blikt ze tevreden terug. En ook de burgemeester is ervan overtuigd dat dit onbetaalbare reclame is. Brugge telde 360.000 euro neer om het evenement binnen te halen. De gevreesde mobiliteitsproblemen bleven grotendeels uit. Mensen werden afgeraden om met de auto naar Brugge te komen. Die raad werd goed opgevolgd, misschien dus wel té goed, volgens sommigen.