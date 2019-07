Horeca Brugge klaagt over slechte seizoensstart

In Brugge klaagt de lokale horeca over het uitblijven van toeristen.

"De terrassen blijven 's avonds leeg", zegt Sandra Timmerman, voorzitter horeca Brugge. "Er is ook de concurrentie van beachbars en pop-up bars aan de rand van de stad. Er zijn minder vluchten op Oostende, geen cruisebezoekers en ook de meerwaardeshoppers laten het afweten".

Hotelkamers

Uit een rondvraag blijkt dat er merkelijk minder hotelkamers bezet zijn dan anders in deze periode van het jaar. De bezetting schommelt naar schatting rond de 70%, vorig jaar was dat nog 90. Volgens Thierry Lemahieu van Hotels regio Brugge is dat het onder meer het gevolg van de zware concurrentie van andere vakantiebestemmingen, onder meer in de Baltische staten en het feit dat er dit jaar geen kunstentriënnale is.

Ook de dagjestoeristen laten het afweten, en dat in volle soldenperiode.