Horeca bereidt zich voor op mogelijke heropening op 1 mei

De lang verwachte grote dag voor de horeca is in zicht. Uitbaters bouwen hun afhaaldienst en andere alternatieve concepten af en bereiden zich voor op een heropening van de zaak.

Toch is het nog een onzekere situatie want alles hangt af van de coronacijfers. Maar uitbaters smachten naar een heropening, niet alleen voor het blije terug zien van hun klanten, maar ook voor de financiën.

"Er zijn torenhoge kosten en kredieten af te betalen. Sympathisanten komen gelukkig dagschotels afhalen, maar dat is zeker niet voldoende. We moeten opnieuw kunnen starten op 1 mei, anders komen we in de problemen." vertelt Thijs Clinkmaillie van Restaurant Hula in Heule.