Horeca: afschaffing sluitingsuur geen dag te vroeg

Dat houdt onder meer in dat je weer kan uitgaan tot in de kleine uurtjes en je mag weer met zoveel vrienden als je wil rond één tafel zitten of aan de toog. De Brugse horeca is blij dat er eindelijk weer een perspectief is want de knaldrang om er weer voluit tegenaan te gaan is groot in de sector.

Het afschaffen van het sluitingsuur in de horeca komt geen dag te vroeg. Dat zegt Erik Beunckens, afgevaardigd bestuurder van Federatie Cafés van België (FedCaf). "Onze sector zit echt in een zeer precaire situatie", zegt Beunckens. "Het heeft allemaal veel te lang geduurd. De ondersteuning voor de cafés is veel te snel weggevallen, waardoor er velen onder ons echt in moeilijkheden zitten. De uiteindelijke tol kennen we nog niet maar na een bevraging bij onze leden vrees ik dat van de huidige 13.000 cafés er tegen eind 2022 minder dan 10.000 zullen over blijven." In Brugge waren er de voorbije 2 jaar 15 faillissementen in de horeca, al waren die niet allemaal covidgerelateerd.

Beunckens betreurt ook dat de mondmaskerplicht voor het personeel nog behouden blijft. "Dat is echt heel raar," zegt hij. "Het is ongelofelijk vermoeiend en storend. Klanten magen hun mondmasker uitlaten, terwijl zij dit enkel moesten dragen wanneer ze zich verplaatsten, maar voor ons is dat een hele dag dat we ermee zitten. We vragen dat dit ook nog op de schop gaat."