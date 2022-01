Hoppefeesten en stoet voor derde maal uitgesteld

De stad Poperinge heeft beslist om de Bier- en Hoppefeesten ook dit jaar niet te organiseren, maar uit te stellen tot 2023. De 25ste editie werd in 2020 en in 2021 al uitgesteld.

Maar ook dit jaar komt deze editie er niet. Want nu zouden de voorbereidingen moeten worden opgestart. Maar gezien er nog steeds heel wat onzekerheid is, hakt het stadsbestuur de knoop door: geen Bier- en Hoppefeesten dit jaar.

De driejaarlijkse Bier- en Hoppefeesten staan telkens garant voor een bomvolle feesttent op het Oudstrijdersplein, een spannende Hopkoninginverkiezing en de kleurrijke Hoppestoet als kers op de taart. Het stadsbestuur en heel wat verenigingen, scholen en vrijwilligers werken hier maanden aan een stuk aan om een topfeestweekend te organiseren. De aanhoudende coronamaatregelen en onzekerheid maken het echter te moeilijk om deze voorbereidingen veilig te starten. Daarnaast lokken de Hoppefeesten traditioneel ook heel wat buitenlandse bezoekers, waaronder uit de jumelagegemeenten. Een 8-tal buitenlandse groepen nemen deel aan de Hoppestoet. Ook dit komt door de coronamaatregelen in het gedrang.

Schepen van toerisme Klaas Verbeke: “Zoals we vorig jaar zeiden, willen we voor de volle 100% inzetten op échte Hoppefeesten, met alles erop en eraan. Liefst in 2022, maar indien dat niet lukt, dan zeker in 2023. Het zou goed kunnen dat er in september geen coronaperikelen meer zijn, maar wie zal het zeggen? Bij zo’n feesten en een stoet komt heel wat voorbereiding kijken, daarom kunnen we niet meer wachten en moeten we nu de knoop doorhakken.”

Burgemeester Christof Dejaegher: “We weten hoe zeer Poperingenaars en vrienden van Poperinge uitkijken naar nieuwe feesten. Dat geldt zeker en vast ook voor ons. Hoe graag wij het ook anders willen, dit jaar is er nog steeds veel onzekerheid. Te veel om nu van start te gaan. We willen buitenlandse gasten verwelkomen, zonder beperkingen samen het glas heffen, een stoet met zoveel mogelijk toeschouwers… En geen voorbereidingen starten die we dan misschien terug stop moeten zetten. We kiezen er daarom voor om de editie van 2020 los te laten, en ons volledig te focussen op de feesten in 2023.”