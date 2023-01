Hoopvolle sfeer op Agriflanders

De West-Vlaamse landbouwsector én de toeleveranciers zijn hoopvol voor het nieuwe jaar. Dat is toch de sfeer op Agriflanders in Gent, de grootste land- en tuinbouwbeurs van Vlaanderen.

Vorig jaar was een moeilijk jaar en ook dit jaar staat de sector voor enkele uitdagingen en veranderingen, zoals het nieuwe mestactieplan en het stikstofdossier.

Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten zijn heel wat varkenshouders er het afgelopen jaar mee gestopt. Maar bij de start van een nieuw jaar, klinkt er toch ook wat hoop.

"Enerzijds is dat jammer, anderzijds hopen we dat dat voor de blijvers een voorbode is voor een minder aanbod, maar dat zich dat vertaalt in betere prijzen. Daar hebben we allemaal goeie hoop op", zegt Raf Claerhout, veevoeders Vanden Avenne.

Juiste profielen vinden is een uitdaging

CNH uit Zedelgem is een wereldspeler op het vlak van landbouwmachines. Ook zij zijn op de proef gesteld, zo verliep de toelevering aan materialen om te produceren heel stroef. Daarnaast kampen ze met nog een probleem:

"In Zedelgem werken vele duizenden mensen, in de productie en in de engineering. De juiste profielen vinden is eigenlijk nog de grootste uitdaging voor ons bedrijf", vertelt Jan De Graef, CNH Zedelgem.

Onzekerheid in de zuivelmarkt

Na maanden van stijgende melkprijzen is de zuivelmarkt toch wat op de terugweg. De vraag is wanneer de prijzen zullen stabiliseren, want de productiekost voor de boer blijft hoog. Daarnaast zijn er ook nog heel wat vragen rond regelgeving, zoals het nieuwe mestactieplan en het stikstofdossier.

"Dus dat brengt toch wat onzekerheid met zich mee. Ook in de eerste plaats voor onze melkveehouders. Die hebben nood aan stabiliteit, aan een stabiel regelgevend kader. En daar ontbreekt het vandaag nog wat aan. Dat brengt toch wat vragen met zich mee", zegt Tom Schiettecat van Milcobel.