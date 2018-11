Hooligans riskeren werkstraf en stadionverbod

Het openbaar ministerie vorderde voor de kopstukken 250 uur werkstraf, 1.800 euro boete en minstens vijf jaar stadionverbod.

Op 26 november 2015 werd de Europa League-wedstrijd tussen Club Brugge en SSC Napoli door de terreurdreiging achter gesloten deuren afgewerkt. Een groep supporters trok vanuit hun stamcafé 't Putje naar het Jan Breydelstadion om te protesteren. "Vreemd dat ze daarover gefrustreerd waren, de helft van hen had toch sowieso een stadionverbod", sneerde procureur Yves Segaert-Vandenbussche.

Tijdens die schermutseling kreeg Club-manager Vincent Mannaert een beuk van Bjorn F. uit Oostkamp. Na de 0-1-nederlaag nam de frustratie volgens het OM alleen nog maar toe. Bovendien zinde men nog op wraak na een aanval door de Napoli-supporters bij de heenwedstrijd. Een verkenner zou dan aan Jelle B., zoon van ex-profvoetballer Vital B., laten weten hebben dat hij Italiaanse fans had gespot op de Eiermarkt. Ongeveer 25 hooligans zakten daarom af naar het centrum van Brugge. "En dat was niet om een frietje te stekken, maar om Italianen te stekken", aldus de procureur.

Italiaanse politieman zwaargewond

Tijdens de feiten raakten een Italiaanse politieman zwaargewond. Ook heel wat toevallige aanwezigen deelden in de klappen. Binnen 'Bruges Youth' speelde Jelle B. volgens het parket een leidende rol. Diezelfde nacht deelde hij nog klappen uit aan een man, omdat het slachtoffer een paarse pull droeg. Enkele beklaagden moesten zich ook verantwoorden voor een vechtpartij in Lokeren in juli 2015. "Club speelde niet, maar toch kreeg B. 12 man op de been om te 'dansen'. Bij hen staat dat synoniem voor vechten."

Bjorn F. en B. werden ook nog gedagvaard voor enkele feiten van geweld in het uitgaansleven. Enkele Limburgse Club-fans stonden ten slotte terecht voor een vechtpartij in Beringen. Het OM vorderde voor B., Bjorn F. en Miguel D. 250 uur werkstraf, 1.800 euro boete en minstens vijf jaar stadionverbod. D. zou trouwens ook tijdens de kampioenenviering van 2016 een vuistslag uitgedeeld hebben.

Voor de andere beklaagden werd tussen de 120 uur en de 200 uur werkstraf en stadionverboden van 18 maanden tot drie jaar gevorderd. Maandagochtend kwamen al enkele advocaten van de verdediging aan het woord. Voorlopig vragen alle beklaagden de vrijspraak voor de feiten op de Eiermarkt. Ook van bendevorming kan volgens de verdediging geen sprake zijn. In de namiddag zullen nog tien advocaten hun pleidooi houden.