Hooligans Club-Antwerp vrijuit door procedurekwestie

Op basis van de camerabeelden konden tijdens het onderzoek meer dan twintig verdachten geïdentificeerd worden. In totaal moesten veertien supporters van Club Brugge en zeven fans van het 'bevriende' ADO Den Haag zich verantwoorden.

​Maar de rechtbank oordeelt dat de strafvordering voor gewapende weerspannigheid en geweld tegen politie vervallen is. Het bekogelen van de politie valt namelijk onder de Voetbalwet, waardoor de procureur na ontvangst van het aanvankelijk proces-verbaal een maand de tijd had om aan de bevoegde ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken te laten weten of er een onderzoek werd gestart. Volgens de rechters is er in het dossier geen spoor van die melding.



Voor bendevorming werden alle beklaagden vrijgesproken. Acht beklaagden kregen wel werkstraffen of drie maanden cel met uitstel voor andere inbreuken, zoals ongewapende weerspannigheid, vernieling van bomen en verboden wapenbezit.