Hoogspanningsstation in Oostduinkerke wordt volledig vernieuwd

De werken aan het hoogspanningsstation Koksijde zijn ingrijpend. De oudste toestellen dateren uit de jaren ’60 en dus aan vervanging toe. In het station wordt stroom van onder meer de windmolenparken op zee via een transformator omgezet naar een lagere spanning. Van daaruit wordt de stroom verder verdeeld naar bedrijven en gezinnen van De Panne tot Lombardsijde en een groot stuk van de Westhoek. “Ook hier aan de Westkust zien we dan steeds meer mensen een warmtepomp installeren of met een elektrische wagen rijden. Die elektrificatie voelen we hier en daarop moeten we om de zeker ook de laatste technologie hier in de post te hebben”, verduidelijkt Clement Desseyn, projectleider bij Elia.

De werken zullen zo’n drie jaar duren. Netbeheerder Elia belooft alvast dat er geen stroomonderbrekingen zullen zijn. Het nieuwe station zal er bovendien een stuk groener uitzien met een struiken en bomen rond de site.