Hoogspanning voelbaar op gemeenteraad

Gisteravond was er gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle, en die is normaal verlopen. Niemand bracht het heikele onderwerp over een mogelijke nieuwe coalitie ter sprake. Maar de ‘constructieve motie van wantrouwen’ hing als een dreigend onweer in de lucht.

De drie partijen, die samen spannen om het huidig bestuur te wippen, ontweken gisteravond achteraf alle vragen en kozen voor de vlucht vooruit. De burgemeester is dus voorlopig nog altijd burgemeester, maar voor hoe lang nog?

"Weet ik niet"

De agenda van de gemeenteraad werd in een snel tempo afgehandeld. Niets liet vermoeden dat er iets op til is. Maar de mogelijk afzetting van het huidig bestuur hing als een donderwolk boven de gemeenteraad.

Het onderwerp van de ‘constructieve motie van wantrouwen’, waarbij N-VA, Tope 8920 en Vooruit een nieuwe meerderheid willen vormen om Langemark-Poelkapelle te gaan besturen, kwam niet op tafel. Maar er gebeurde niets en de 3 betrokken partijen gingen elke vraag uit de weg voor de camera.

-Wanneer zal er wel iets gebeuren?

"Dat weet ik ook niet", zegt Jean-Marie Callewaert (Vooruit). "Ik heb geen glazen bol."

-Komt er een speciale gemeenteraad?

"Dat weet ik nog niet. De voorzitter kan dat samenroepen, maar ik ben maar gemeenteraadslid."

-Voor de motie van wantrouwen, komt er een speciale gemeenteraad?

"Dat weet ik niet."

"Kwaad om leugens" (burgemeester Vanbelleghem)

Burgemeester Lieven Vanbelleghem was in ieder geval nog burgemeester wanneer hij de gemeenteraad verlaat. Ook hij voelde de spanning in de gemeenteraad, maar hij klonk strijdvaardig.

Burgemeester Lieven Vanbelleghem: "Het moment dat ik de verklaring hoorde op onze regionale zender dat er zonder blikken of blozen gezegd wordt dat ik de stap gezet had om de boel op te blazen. Dan maak ik me kwaad als er gelogen wordt. Ik kan maar dat zeggen."

Het decreet over ‘constructieve motie van wantrouwen’ blijft dus de gemoederen beroeren.

"Als ik zie welke moeite dat wij hebben moeten doen om een volledig lijst samen te stellen, stel ik mij de vraag naar de volgende verkiezing toe: hoe zullen de mensen in godsnaam nog een lijst samengesteld krijgen? Welk geloof zal er nog zijn in de politiek? Het is al niet goed in de nationale politiek om het geloof erin te houden", besluit burgemeester Vanbelleghem.

Het is afwachten of de burgemeester op de volgende gemeenteraad nog burgemeester zal zijn.

