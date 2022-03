"Hoogspanning over de taalgrens heen": burgerplatformen werken samen voor ondergrondse hoogspanning

Meer dan ooit is energie een veel besproken thema. De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie staan in het middelpunt van de discussie. In België is windenergie op zee een groeiende bron van elektriciteitsproductie. Dat betekent dat de elektriciteit moet worden getransporteerd. In het hele land worden daarom hoogspanningslijnen verzwaard en nieuwe lijnen aangelegd, aan weerszijden van de taalgrens: het Ventilus-project in Vlaanderen en het Boucle du Hainaut-project in Wallonië.

"De aannemer focust op eigen comfort en rentabiliteit"

Langs beide tracés zijn spontaan platformen ontstaan van burgers die het helemaal eens zijn met het principe van duurzame energie, maar niet met het gebruik van oude technologie, terwijl er meer duurzame nieuwe technologieën voor handen zijn. De huidige voorstellen die op tafel liggen bestaan uit bovengrondse hoogspanningslijnen in wisselspanning. "Die brengen risico's met zich mee rond gezondheid en zijn bovendien zeer schadelijk voor het weinige open landschap dat nog overblijft in België", zegt Francky Snaet van de burgerplatformen.

De actievoerders willen meewerken aan een oplossing en stellen ondergrondse gelijkstroom voor. "In Wallonië werd in samenwerking met de universiteit van Mons aangetoond dat gelijkstroom ondergronds en zonder risico's voor de gezondheid wel degelijk mogelijk is."

Maar daarvoor vinden ze geen gehoor bij de ministers en aannemer Elia. "Gelijkstroom ondergronds is wel degelijk een valabel, technisch haalbaar alternatief dat die risico's wegwerkt. De aannemer van het project blijft volhouden dat gelijkstroom ondergronds te complex en te duur is en minimaliseert al jaren alle risico’s rond gezondheid. Door zijn monopolie in België kan Elia het zich permitteren om niet mee te zoeken naar alternatieven, maar vooral te focussen op zijn eigen comfort en rentabiliteit. Politici in dit land moeten zich dringend de vraag stellen of het normaal is dat de aannemer zoveel macht heeft", zeggen de burgerplatformen.