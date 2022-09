Rita Demaré haar politieke carrière duur al 28 jaar. De afgelopen tien jaar was ze burgemeester van Hooglede. Daarnaast is ze ook al enkele jaren voorzitter van de raad van bestuur van de REO-veiling. Een moeilijk combinatie, waardoor ze niet veel tijd over heeft.

Die tijd wil ze spenderen aan haar dire kleinkinderen. Ze wil er voor haar kleinkinderen zijn, zoals haar grootmoeder voor haar was.