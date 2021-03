Hoogbejaarden krijgen eerste vaccin in Vaxpo Kortrijk

Het vaccinatiecentrum VAXPO in Kortrijk Xpo heeft de deuren geopend voor 85-plussers die nog thuis wonen in Kortrijk, Kuurne of Harelbeke.

Die kunnen er een coronavaccin krijgen, voor mensen die er niet zelfstandig kunnen geraken is extra ondersteuning voorzien. Ook morgen en vrijdag kunnen ouderen er terecht. Er worden ook zorgverleners ingeënt.

Theo uit Kortrijk en Rachel uit Aalbeke zijn 89 jaar en kregen vandaag hun eerste inenting in Vaxpo Kortrijk met het Astrazenecavaccin. Dat vaccin is momenteel door veel Europese landen "on hold" gezet, de experts in ons land vinden dat de vaccinatie kan doorgaan. (Lees verder onder de foto)

Het vaccin baart Theo ook toch wat zorgen. "Als je ziet dat onze omringende landen de vaccinaties allemaal uitstellen, zou ik liever een ander krijgen. Maar aangezien ik geen keuze heb, moet ik Astrazeneca nemen of niets"