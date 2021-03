Hoog bezoek in Centrum Leren en Werken in Kortrijk

Niet toevallig, want vandaag is er weer wat meer mogelijk in ons onderwijs. Niet alleen kunnen studenten één dag per week opnieuw naar de campus, worden buitenschoolse activiteiten weer mogelijk in het leerplichtonderwijs en kan het volledige buitengewoon onderwijs weer voltijds terug naar school. Ook de leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs krijgen weer al hun lessen op school. Het hoog bezoek wordt in het CLW ontvangen door leerlingen van de kappersopleiding, die meteen praktijkoefeningen doen op de bezoekers. (Lees verder onder de foto)

"Er zijn al 25 leerlingen die het eigenlijk niet meer zagen zitten om un traject af te maken", zegt Wolf Vlaeminck van het CLW. "25 leerlingen die anders wel nog zouden afstuderen, doen dit niet meer dit jaar. Dat is heel jammer, maar we kunnen ze niet meer bij de les houden door de corona".

“We blijven voorzichtig in het onderwijs, maar we willen stap voor stap meer contactonderwijs mogelijk maken”, zegt Weyts. “Dat is niet alleen belangrijk om leerachterstand te beperken, maar ook omdat er voor jongeren sociaal en mentaal niets gaat boven les op school, samen met klasgenoten en een gedreven leerkracht”.

Duaal leren

Het Centrum kijkt ook gespannen uit naar de inkanteling in het duaal leren. Alle centra voerden recent nog actie. Ze willen niet dat het maatwerk met tussentijdse kwalificaties verloren gaat. Er zijn dan ook meer middelen nodig.