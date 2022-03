Honderdtal Oekraïense vluchtelingen welkom in Brugs klooster

Door de oorlog in Oekraïne zijn een massa mensen op de vlucht. Heel wat mensen zoeken ook in ons land onderdak. Daarom ging bouwgroep Camino samen met stad Brugge op zoek naar opvangplaatsen. In afwachting van een vergunning voor de herontwikkeling van het Karmelitessen-klooster in de Schuttersstraat zullen daar opvangplaatsen voorzien worden.

Grote solidariteit

In het klooster zijn alle nodige nutsvoorzieningen aanwezig en staat er ook nog een grootkeuken van vroeger. Ook is er een grote binnentuin waar kinderen kunnen spelen. "We merken dat heel veel Bruggelingen solidair zijn met gezinnen uit Oekraïne die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land. We kunnen het ons moeilijk voorstellen dat we ons hele hebben en houden en onze familie moeten achterlaten omdat we niet meer veilig zijn in ons eigen huis", zegt schepen Demon.

"Samen met de private sector slaan we nu de handen in elkaar om een veilige, tijdelijke thuis te kunnen geven aan de oorlogsvluchtelingen." De opvang is nog zeker tot eind dit jaar beschikbaar.