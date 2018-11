Honderden proberen vergeefs nog beeldje op te halen

Enkele honderden mensen hebben vandaag nog geprobeerd een beeldje te bemachtigen dat opgesteld stond in domein De Palingbeek in Ieper.

Maar dat was tevergeefs, want de site was sinds vanochtend afgesloten. Aan alle toegangswegen stond bewaking, zodat niemand nog op de site kon geraken. Dat was ook aangegeven op bordjes aan de diverse ingangen van het Palingbeekdomein.

De resterende beeldjes, in het kader van het W.O.I- project ComingWorldRememberMe, werden vandaag door medewerkers van de provincie in houten bakken geladen. Ze zitten straks veilig achter slot en grendel. Wie echt nog een beeldje wou, kon dit reserveren in het bezoekerscentrum van het provinciedomein.

