In het gerechtsgebouw in Brugge heeft een waterlek voor heel wat schade gezorgd. Oorzaak: een kapotte urinoir.

Het lek en de schade zijn vanmorgen ontdekt door de nachtwaker. Een urinoir op de eerste verdieping was kapot en overstroomde. Het water sijpelde zo naar de gelijkvloerse verdieping en de kelder.

Intussen is de watertoevoer afgesloten. Hoe groot de schade is, is moeilijk in te schatten.