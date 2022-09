Honderden kilo's dode vis in Damse Vaart door zuurstoftekort

Ze zijn nu met speciale bootjes de eendenkroos aan het verwijderen, waardoor de waterkwaliteit zou moeten verbeteren. Maar ook vandaag nog zie je hier en daar dode vissen drijven op de Damse Vaart.

"Definitieve oplossingen om deze situatie in de toekomst te vermijden? Wel, wij bekijken met de Vlaamse Waterweg hoe het Schipdonk- en het Leopoldkanaal die water afvoeren, dat er minder water in zee belandt, maar meer in onze Polders, zodanig dat we hier meer regenwater kunnen capteren", klinkt het bij Joachim Coens, burgemeester van Damme.