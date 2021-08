In Veurne liggen sinds gisteren heel wat dode vissen op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort.

De vissen liggen tussen de eendenkroos en verspreiden een onaangename geur. Het gaat vooral om karpels, brasem en rietvoorns. De brandweer is op de hoogte van de vissterfte. Volgens de brandweer gaat het om enkele honderden dode vissen. Waar de plotse vissterfte vandaan komt is nog niet bekend. Maar vermoedelijk zorgt eendekroos, dat zijn kleine drijvende waterplantjes, ervoor dat er bijzonder weinig zuurstof in het water zit.