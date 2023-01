Honderden betogers in Brussel voor Olivier Vandecasteele

Op het Albertinaplein in Brussel zijn zondagnamiddag enkele honderden mensen bijeengekomen om de vrijlating te vragen van Olivier Vandecasteele, de humanitair medewerker uit Oostduinkerke die al sinds februari 2022 vastgehouden wordt in een Iraanse gevangenis.

Volgens de Brusselse politie ging het om ongeveer 1.100 mensen. De manifestanten hopen met hun betoging zowel de Iraanse als de Belgische overheid onder druk te zetten om werk te maken van de vrijlating.

"De omstandigheden waarin hij wordt vastgehouden zijn zeer penibel en strijdig met de mensenrechten en het verbod op foltering", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, met haar Franstalige tegenhanger de initiatiefnemer voor de betoging. "Hij heeft ook geen eerlijk proces gekregen, met een onduidelijke aanklacht en een advocaat die hij niet zelf kon kiezen. We mobiliseren wereldwijd voor zijn onmiddellijke vrijlating, en in afwachting moeten zijn rechten gerespecteerd worden, moeten zijn detentie-omstandigheden verbeteren, en moet hij de medische hulp krijgen die hij nodig heeft."

ONDER DRUK ZETTEN

"België moet de Iraanse overheid maximaal onder druk zetten om de arbitraire detentie van de Belg zo snel mogelijk te beëindigen", klinkt het nog. "België moet ook onderzoeken hoe het, in samenwerking met andere landen, paal en perk kan stellen aan de tactiek van Iran om mensen arbitrair vast te houden en als politiek drukkingsmiddel te gebruiken. Gijzeling is een internationaal misdrijf."

Op het Albertinaplein werden ook handschoenen, mutsen, pullovers, en sjaals ingezameld, als teken van solidariteit met de gevangen Belg.

SYMBOLISCHE STEUNACTIE

"In de gesprekken met zijn familie heeft hij gezegd dat hij het verschrikkelijk koud heeft in zijn cel", zegt Olivier Van Steirtegem, woordvoerder van het Steuncomité aan Olivier Vandecasteele. "De inzameling van die warme kleren is een symbolische solidariteitsactie om meer warmte te vragen voor Olivier, en een verbetering van zijn detentievoorwaarden. De ingezamelde kleren zullen overhandigd worden aan het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen."

Intussen is via Change.org ook een petitie gelanceerd om de vrijlating van Olivier Vandecasteele te vragen. Die heeft al bijna 150.000 stemmen verzameld.

"We doen een warme oproep aan iedereen om de schijnwerpers op deze zaak te houden, affiches uit te hangen, de petitie te ondertekenen en te verspreiden", gaat Wies De Graeve verder. "Samen kunnen we de stem voor zijn vrijlating zo luid laten klinken dat die niet meer te negeren valt."

FAMILIE STOND IN CONTACT

"Afgelopen vrijdag, 331 dagen na zijn arrestatie, hebben we hem voor de vierde keer gehoord, via WhatsApp", zeggen beide zussen. "Hij leek verzwakt, maar hij probeerde opnieuw sterk te zijn en niet te huilen. Hij liet ons weten dat hij voor de rechter verschenen was om zijn definitieve en officiële vonnis te horen: 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Maar terwijl voor veel andere politieke gevangenen de veroordeling het einde van hun isolatie betekent, is dat niet het geval voor Olivier."

De man zit nog altijd in volledige afzondering, in een kleine kale cel zonder buitenlucht, en zonder medische zorg, aldus beide zussen: "Hij is intussen gestopt met zijn hongerstaking, maar hij is 25 kilo vermagerd en zijn mentale toestand is fel aangetast. Sinds het laatste consulair bezoek, 16 dagen geleden, heeft hij niemand meer gesproken en geen enkel gezicht gezien. Zijn maaltijden worden via een valluik doorgegeven, en hij moet geblinddoekt door de gangen voor zijn dagelijkse uitstap van 15 minuten."

