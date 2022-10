Honderden ambachtelijke bakkers doven licht in winkels

Honderden ambachtelijke bakkers doven het licht in hun winkels uit bezorgdheid en uit protest tegen de tot nog toe ontoereikende energie-compensatieregeling die de regering voorstelt. De actie waait over vanuit Nederland, ook een bakker uit Izegem trekt aan de alarmbel.

De bakkers vervangen het licht in de winkels door kaarslicht. Ze noemen het een ‘fluwelen protest’ dat publieksvriendelijk is, maar wel een duidelijke boodschap uitstraalt richting consument en politiek. De actie waait over uit Nederland, waar een honderdtal bakkers uitpakken met de slogan 'Wij willen bakken, daar krijgen wij energie van'.

Faillissement

Ambachtelijke bedrijven die soms al meer dan 100 jaar bestaan, zien zich de afgelopen maanden genoodzaakt de deuren te sluiten of het faillissement aan te vragen. Het bakken van brood is volgens actievoerders de eerste levensbehoefte. Die is nu niet meer op te brengen met de huidige energieprijzen.

Volgens de actievoerende bakkers heeft de overheid tot nu toe te weinig oog voor de explosieve energieprijzen in de bakkerijsector of overzien ze de werkelijke consequenties niet voldoende. Bakker Jan uit Izegem schaart zich achter de actie en doet ook letterlijk het licht uit. Hij hoopt dat dat niet voor goed is.