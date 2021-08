Hondengeleiders en hun viervoeters op 1ste nationale K-9 Day

Op de vliegtuigbasis van Koksijde en op het strand van Sint-Idesbald vinden oefeningen plaats in verschillende disciplines De bedoeling is dat de hondengeleiders expertise delen en ervaringen uitwisselen. Het idee van de National K9-Day ontstond in februari vorig jaar. Toen was er een afscheidsplechtigheid voor twee politiehonden van het politiekorps Damme/Knokke-Heist die het leven lieten na een verkeersongeval. Op de dijk is ook publiek welkom om verschillende demonstraties bij te wonen. (Lees verder onder de foto)

Lees ook: