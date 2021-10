Honden zwemmen voor 170ste keer Leie over

Het is meer traditie dan competitie, maar de eerste hondenzwemming in twee jaar Sint-Baafs-Vijve lokte zowel veel deelnemers als toeschouwers. De honden moeten zo snel mogelijk de Leie induiken en zwemmen naar hun baasje op de andere oever.

De hondenzwemming is al jaar en dag traditie in Sint-Baafs-Vijve. Vandaag stond de 170ste editie op het programma. Voor ze in het water mogen duiken, worden de honden eerst ingedeeld volgens grootte. Zo verloopt de wedstrijd eerlijk. Na het startsein bleek het enthousiasme bij de honden toch net iets minder groot dan verwacht. Het merendeel nam liever de overzetboot terug, maar toch waren sommige dieren niet tegen te houden bij het horen van de stem van hun baasje.