Coronamaatregelen houden hondenliefhebbers niet tegen om massaal op te dagen voor de Eurodogshow in de Expohallen in Kortrijk. Baasjes kunnen er hun honden laten deelnemen aan shows, rondneuzen in nieuwe voeding of een winterjasje kopen voor de viervoeter. Er worden ook speciale sessies EHBO voor honden voorzien.