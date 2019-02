Hond spoort bedwantsen op

Niemand wordt graag geconfronteerd met bedwantsen, vroeger bekend als wandluizen. En toch gebeurt het steeds vaker. Maar er is nu ook een oplossing voorhanden: honden die de diertjes opspeuren.

Bedwantsen, het zijn vervelende beestjes als je ermee te maken krijgt en die kans is alsmaar groter omdat we meer reizen en in andere bedden slapen.

Frederik Desmet uit Aarsele speelt hierop in met zijn honden die speciaal getraind zijn om de beestjes van enkele millimeter groot te ruiken. Vooral hotels in grootsteden maar ook particulieren doen sinds kort een beroep op hem.

Ontwikkelde reukzin

De reukzin van honden is beter ontwikkeld. De bedwantsen geven een doffe geur af, die honden kunnen waarnemen. Frederik en zijn honden zijn al meer dan dertig keer ingezet, zowel in hotels als bij particulieren.