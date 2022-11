Hond is koning tijdens Eurodogshow in Kortrijk

Dit weekend voeren meer dan 2.000 honden het hoge woord in Kortrijk Xpo. De Eurodogshow is een internationale rashondenshow en het topevenement in de Benelux voor hondenbaasjes. Meer dan driehonderd rassen passeren langs internationale keurmeesters die de honden op allerlei vlakken beoordelen.

Ook modebewuste honden en hun baasjes komen hier ogen te kort. In de talrijke kraampjes met accessoires kunnen baasjes hun viervoeters een nieuwe Prada of Dior look aanmeten.