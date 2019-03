Homobars bedreigd met aanslag. Parket onderzoekt.

'Vanavond of het weekend plegen we ook een aanslag in de Gay bars van Oostende. Om te beginnen in Valantino daarna in your place daarna de andere cafés restaurants' (sic)

Dit bericht van een anonieme groep op de homo-datingapp Grindr zorgt sinds gisterenavond voor heel wat ongerustheid. De politie kreeg een aantal meldingen binnen, en op sociale media duikt het bericht overal op. Ook het parket is ondertussen op de hoogte. De procureur laat weten 'dat de ogen en oren open gehouden worden en dat er een onderzoek werd opgestart.' De politie verscherpt het toezicht. (lees verder onder de afbeelding)

'We maken ons zorgen'

Kenneth Fonteyne uit Oostende is DJ in de geviseerde homobar Valentino. 'Zeker na wat er in Nieuw-Zeeland is gebeurd (de extreemrechtse terreuraanslag in Christchurch, nvdr), baart de dreiging ons zorgen. Dit moet stoppen. De homogemeenschap wordt al te vaak geviseerd. Maar ook hier komen we sterker uit, we zijn 1 familie,' aldus Fonteyne. De eigenaar van Gaybar Valentino heeft klacht ingediend bij de politie.