Home invasion bij 78-jarige vrouw in Diksmuide

Zaterdagnamiddag vond in Diksmuide een home invasion plaats in de Oostkerkestraat. Daarbij drongen twee mannen een huis binnen langs de achterschuifdeur.

De bewoonster van het huis, een dame geboren in 1942, was op dat moment thuis aan het rusten in de slaapkamer. De twee mannen gingen naar boven, hielden de vrouw vast en namen haar ring, horloge en ketting af. Daarna werd de vrouw opgesloten in de kelder. De twee mannen, die Frans spraken, verlieten daarop de woning en vluchtten weg met een auto. Een buurman zag de twee uit het huis komen en schoot daarop de vrouw te hulp. Beide mannen zijn sindsdien spoorloos en hun identiteit is onbekend. Het parket opende een onderzoek.