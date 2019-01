Homans geeft fiat voor installatie nieuw bestuur Kortemark

Volgens het decreet lokaal bestuur kan een nieuw bestuur pas aantreden, na een definitief arrest door de raad van State. Zolang de verkiezingsuitslag niet definitief is, blijft de oude burgemeester dus op post en ook de gemeenteraad zou eind januari in zijn oude samenstelling samenkomen. Dat zag er ook zo naar uit, tot vanmiddag. Want Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans, gaf vanmiddag -tegen eerder advies in- dan toch groen licht voor de installatie van het nieuwe bestuur op maandag 14 januari. Maar dat zou in strijd zijn met het geldende decreet.

Verwarring

Voor Karolien Damman (CD&V), die de nieuwe burgemeester wordt is het een vreemde situatie. "Wij hebben de indruk dat er wat verwarrende info komt door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Schiet me zeker niet dood als de situatie er binnen enkele uren weer helemaal anders uitziet".

Toch lijkt dat niet te zullen gebeuren. "Het Decreet Lokaal Bestuur heeft volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) nooit de intentie gehad om de installatie van de nieuwe gemeenteraden te bemoeilijken. Aangezien de zetelverdeling tussen Content en N-VA niet gewijzigd werd door de Raad Voor Verkiezingsbetwistingen is het bezwaar bij de Raad Van State (wat werd ingediend door de partij Content) niet opschortend en moet de nieuwe gemeenteraad volgens ABB dan toch geïnstalleerd worden", luidt het. Dit houdt ook in dat Karolien Damman sinds gisteren de nieuwe burgemeester is van de gemeente Kortemark.



