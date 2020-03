Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Een handenvrije deuropener kan dit voor een deel voorkomen.

De universele handsfree deuropener van Hogeschool VIVES past op 95% van alle deurklinken. Ook zware deuren of deuren met een deurpomp kunnen er probleemloos mee geopend worden.

(lees verder onder de video)

Downloaden en samples

Het design is vrij beschikbaar en kan gedownload worden. Zorginstellingen kunnen samples aanvragen.